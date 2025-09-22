期間限定6万9800円！ ソースネクストがWindows 11搭載ノートPCを発売

ソースネクストからWindows 11搭載のオリジナルノートPCが登場

ソースネクストは9月19日に、「Windows 15.6インチノート型PC」（DGP-WNB1502）を同社の公式オンラインショップにて発売した。価格は8万9800円で、9月30日までの期間は買い替え応援キャンペーンとして6万9800円で購入できる。「Windows 15.6インチノート型PC」は、ソースネクストとJENESISの連携により誕生した、「DIGI＋（デジプラス）」ブランドの15.6インチノートPCで、インターフェースやセキュリティー機能も充実しているため、ビジネスからプライベートまで快適にサポートしてくれる。15.6インチ・フルHD（解像度1920×1080）の大画面ディスプレーによって、快適な資料作成や動画視聴を可能にするとともに、ディスプレーが180°まで開くフラット設計を採用し、会議や打ち合わせの際に資料や画面を向かい側の相手ともそのまま共有できる。セキュリティー機能は、PINやパスワードロック、指紋認証だけでなく、カメラにレンズカバーを搭載することでカメラを使用していないときの不意な映り込みを防ぐとともに、盗難対策のためのセキュリティースロットも備えている。CPUにインテルCore i5 12450H、15.6インチワイドのIPS液晶ディスプレー（解像度1920×1080）、メモリー16GB、512GBのストレージを搭載し、インターフェースはUSB Type-A（USB3.2 Gen1）×3基、USB Type-C×1基、HDMI出力、microSDカードスロット、200万画素のカメラなどを備える。対応無線通信は、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠の無線LANと、Bluetooth 5.3。OSはWindows 11 Pro 64ビット。バッテリー駆動時間は約4時間。サイズは幅357.4×高さ19.9×奥行き228.0mmで、重さは約1.7kg。