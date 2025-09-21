自宅で足湯！ほしかったリモコンで遠隔操作できる「スマート足湯フットバス」

スマート足湯フットバス

折り畳むと8.5センチ！ソファ下や家具のすき間に収納

リラクゼーションを演出するバブル機能も備える

各種操作が可能なリモコンが付属

L＆Lライブリーライフは9月18日に、自宅で手軽に温泉気分を味わえる「スマート足湯フットバス」を、楽天市場とYahoo!ショッピングで発売した。「スマート足湯フットバス」は、高さ8.5cmに折りたためるのでソファ下や家具のすき間に収納でき、収納場所に困らない省スペース設計のフットバス。足元から立ち上る活性酸素バブルと赤外線ライトによって、まるで海辺に足を浸したようなリラクゼーションを演出し、疲れを和らげてくれる。付属のリモコンによる遠隔操作も可能で、加熱温度、タイマー設定、気泡、赤外線ライトをリモコンから操作できる。安全性にこだわり、水電分離設計、漏電防止機能、水温のリアルタイム監視、過熱時の自動停止を搭載するとともに、耐久性を重視した素材や構造を採用している。