忙しい朝でも、わずか3秒でお湯を注げる「BUYDEEM SmartHot」

BUYDEEM SmartHot

必要な分だけ瞬間加熱の無駄ゼロ設計、待機時間も電力消耗はほぼゼロ！

SB C＆SとBUYDEEM Japanは9月11日から、瞬間湯沸かしウォーターディスペンサー「BUYDEEM SmartHot（バイディーム スマートホット）」を、トレテク！ソフトバンクセレクション、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、楽天市場にて順次発売している。価格はオープンで、実勢価格は2万4970円前後。「BUYDEEM SmartHot」は、レアアース厚膜電気加熱技術によって給湯ボタンを押してから3秒で理想の温度のお湯を注げるウォーターディスペンサー。水は本体内部の配管を通るわずかな時間（約1.5秒）で100℃まで加熱され、レアアース材料ならではの高い熱伝導性と安定性で、長期使用でも電力損失を最小限に抑え、90％以上の熱効率を維持する。温度設定は常温・40・50・60・70・80・90・熱湯（95℃以上）の8段階、湯量プリセットは100mL・200mL・300mL・500mL・800mLの5段階で、飲み物や用途に合わせて理想的なお湯をすぐに用意できる。スリムな本体ながら大容量の3Lタンクを備えており、最大約20杯分のお湯を連続で給湯可能なパワフルさと、省スペース性を両立し、キッチンはもちろんリビングやワークデスクにもスマートに収まり、上質なカラーと質感で空間へ自然に溶け込む。そのほか、60秒以上操作がない場合に自動で作動するチャイルドロックを搭載し、誤操作や小さな子どもによるやけどのリスクを低減する。また、本体やタンクにはアメリカのFDA（米国食品医薬品局）のテストをクリアした安全な材質を使用している。さらに、水タンクは取り外して丸洗いが可能となっている。