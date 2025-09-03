山梨で情報セキュリティ啓発セミナー、9月に開催

セキュリティ・キャンプ協議会は、「第10回セキュリティ・ミニキャンプ 2025ミニ（山梨開催） 公開講座」を9月19日13時から実施する。会場は、山梨大学大村智記念学術館大村記念ホール。参加費は無料で、だれでも参加できる。定員は150名。オンラインでの参加も可能だ。専用応募フォーム「セキュリティ・キャンプ2025ミニ（山梨開催）公開講座 申込フォーム」で参加申し込みを受け付ける。締め切りは9月18日17時。今回のテーマは「-進化するサイバー攻撃と、次世代セキュリティ人材の育成戦略-」。全部で5つの講演で構成する。最初に「いまさら聞けないセキュリティ～とりあえず知っておきたいコトは何？」と題し、NTTデータグループ 技術革新統括本部 品質保証部 情報セキュリティ推進室の宮本久仁男 NTTDATA-CERTセキュリティマスターが講演。続いて「サイバーセキュリティ領域におけるAIの趨勢・動向」と題し、NTTデータグループ 技術革新統括本部 品質保証部 情報セキュリティ推進室の新井悠 NTTDATA-CERT担当エグゼクティブ・セキュリティ・アナリストが講演する。さらに「ビジネス環境におけるAI活用の課題～安心してAIを活用するためのポイント～」と題し、トレンドマイクロ マーケティング本部 ビジネスマーケティング部の大田原忠雄 セキュリティマーケティンググループDirectorが登壇。加えて「製品セキュリティ品質を守る砦PSIRTとは」と題しGMOサイバーセキュリティ byイエラエの伊藤公祐 執行役員・グローバル戦略部 部長が講演する。最後にセキュリティ・キャンプ協議会より「セキュリティ・キャンプ紹介」を行う。