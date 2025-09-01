au、U12・U16・シニア向け料金プラン提供開始

世帯ごとに最適なプランを提案する

16歳以下を対象とした「U16バリュープラン」を新設

「auキッズラボ」（左）と「コドマモ」のイメージ

KDDI、沖縄セルラーは2025年9月1日から「U12バリュープラン」「U16バリュープラン」「シニアバリュープラン」の提供を開始した。新プランはそれぞれライフステージに応じたサービスを利用できるよう設定したもの。共通の特徴として、「au Starlink Direct」を利用できる。12歳以下を対象とした「U12バリュープラン」は、月額1870円（各種割引適用後550円）だが、特典として、犯罪や事故から子どもを守るアプリ「コドマモ」（通常月額790円）と、スマートフォンで楽しく英語学習・仕事体験ができるアプリ「auキッズラボ」（通常月額1100円）を追加料金なしで利用できる。なお、データ通信サービスは送受信最大300kbpsとなる。また、月額4048円（各種割引適用後2728円）の「シニアバリュープラン」では、auじぶん銀行の「プレミアム金利優遇」が自動適用され、円普通預金金利が年0.55％（税引後 年0.43％）にアップする。また、電話の利用が多い世代のため、データ容量5GBに加え、5分間の国内通話がかけ放題となる「電話きほんパック（V）」を無料で提供する。さらにこのプランに限り、au料金をauじぶん銀行の口座振替で支払った場合も「au PAY カードお支払い割」と同じ、毎月220円を割り引く。16歳以下を対象とした「U16バリュープラン」は3GBまでと20GBまでの2段階制の料金プランで、月額料金は3GBまで2398円（各種割引適用後1078円）、3GB超から20GBまで4048円（各種割引適用後2728円）。なお、利用者が契約時点で5歳以上12歳以下でも「U16バリュープラン」を契約可能だ。このほか、対象の5G料金プラン契約者向けに、24時間データ通信が使い放題となるサービス「データ1日放題」の提供を9月中旬に開始する予定。料金は1日（24時間）550円。今回の3プランはいずれも対象となる。