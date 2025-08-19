auじぶん銀行、ネット銀行最高水準の「プレミアム金利優遇」　10月1日開始

円普通預金金利がネット銀行最高水準の年0.55％（税引前）に

「じぶんプラス」の「プレミアムステージ」限定

「プレミアム金利優遇」の内訳

「普通預金ふやしてキャンペーン」を8月18日からスタート

auじぶん銀行は、10月1日から、円普通預金金利に優遇金利年0.34％（税引前）を上乗せする円普通預金の金利優遇プログラム「プレミアム金利優遇」を「じぶんプラス」の「プレミアムステージ」限定で開始する。さらに、提供中の「auマネ活 金利優遇」適用時、円普通預金の金利は合計年0.65％（税引後年0.51％）にアップし、ネット銀行最高水準となる。auじぶん銀行は、ステージ（ランク）に応じ、ATM手数料・他行振込手数料無料に加え、対象の銀行取引に対してPontaポイントを付与する優待プログラム「じぶんプラス」を提供しており、総資産残高1000万円以上を達成すると、自動的に「プレミアム」となる。さらに今回、円普通預金の金利優遇プログラム「プレミアム金利優遇」を追加し、「プレミアムステージ」の特典を拡充する。なお、「総資産残高1000万円以上」を満たさなくとも、判定期間に計六つのステージ判定条件の達成によってもらえるスタンプを五個以上獲得すれば、翌月は「プレミアムステージ」となる。年0.55％（円普通預金金利年0.21％＋優遇金利年0.34％）の円普通預金金利はネット銀行最高水準。「プレミアム金利優遇」の開始に先立ち、エントリーのうえ、auじぶん銀行の普通預金を50万円以上増やすともれなく現金をプレゼントする「普通預金ふやしてキャンペーン」を8月18日～9月20日に実施する。特典金額は、円普通預金残高50万円以上100万円未満増加で100円、100万円以上300万円未満増加で200円、300万円以上500万円未満増加で600円、500万円以上1000万円未満増加で1000円、1000万円以上増加で3000円。