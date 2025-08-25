銀座三越で美容鍼灸院「銀座ハリッチ」のPOPUP SHOPを開催！

美容鍼灸院「銀座ハリッチ」の

期間限定POPUP SHOPが銀座三越にオープン

会場では鍼灸師が実際に肌を見ながらスキンケア

銀座三越限定 マストアイテムスターターセット

マストアイテムセット

パーフェクトセット

Eki スキンベール プライマー

N-LaBoは8月27日～9月2日の期間、同社の運営する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」のPOPUP SHOPを、銀座三越（東京都中央区）本館3階のLe PLAYCE プロモーションスペースにて開催する。営業時間は10～20時（銀座三越の営業時間に準ずる）。今回、銀座三越で開催される「銀座ハリッチ」のPOPUP SHOPでは、同院のマストアイテムを持ち運びサイズにして、オリジナルポーチが付属する「銀座三越限定 マストアイテムスターターセット」として限定販売するほか、新製品「Eki スキンベール プライマー」をいち早く試せる先行体験も用意する。また、対象商品を「銀座ハリッチ」店舗で事前予約することによって、「銀座ハリッチ」店舗で使える最大5000円分のチケットをもらえる。「銀座三越限定 マストアイテムスターターセット」は、「レチベイビー（10g）」「ハリッチプレミアムリッチプラス（10mL）」「L Shotリッチクリーム（10g）」のセット。オリジナルポーチが付属し、事前予約で3000円分のチケットがもらえる。価格は1万4300円。「マストアイテムセット」は、「Eki スキンベール プライマー（30g）」「レチベイビー（20g）」「ハリッチプレミアムリッチプラス（30mL）」「L Shotリッチクリーム（30g）」のセット。オリジナルバッグが付属し、事前予約で5000円分のチケットがもらえる。価格は4万9200円。「パーフェクトセット」は、「Eki スキンベール プライマー（30g）」「レチベイビー（20g）」「ハリッチプレミアムリッチプラス（30mL）」「L Shotリッチクリーム（30g）」「モイスチャライザークレンジング（200mL）」「フェイシャルグロースマスク（5枚）」のセット。オリジナルバッグが付属し、事前予約で5000円分のチケットがもらえる。価格は5万9100円。「Eki スキンベール プライマー（30g）」は9900円で、事前予約で3000円分のチケットがもらえる。事前予約は9月2日まで受け付けている。また、会場では定番人気商品の単品販売も行われる。そのほか、会場では鍼灸師が実際に肌を見て、悩みに合わせたスキンケアを提案してくれる。