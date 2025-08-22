パナソニック、高級炊飯器「おどり炊き」のごはんを試食できるイベント「食べ比べ亭」を開催

「食べ比べ亭」の開催イメージ

粒立ちがよく、ふっくらと甘みのあるごはんを提供

「X9D」シリーズ

パナソニックは9月4日の東京会場を皮切りに、最新の「おどり炊き」を搭載した炊飯器で炊いたごはんの試食体験イベント「食べ比べ亭」を、全国7都市で開催する。いずれの会場も入場無料。今回開催される「食べ比べ亭」では、「おどり炊き」で炊いた粒立ちがよく、ふっくらと甘みのあるごはんを提供するほか、2種類以上のごはんの食べ比べも予定している（食べ比べの内容は会場により異なる。また、1食のみの提供となる場合がある）。会場および日程は以下の通り。○東京：9月4～7日 食べ比べ亭（新宿高島屋1階JR口特設会場）○札幌：9月13～14日 さっぽろオータムフェス（大通公園 大通6丁目会場）○大阪：9月19～23日 テレビ大阪YATAIフェス！2025（花博記念公園 鶴見緑地 大芝生）○福岡：10月11～12日 RKBカラフルフェス2025～ミライにつなぐ秋まつり～（RKB放送会館・福岡タワー周辺）○名古屋：10月18～19日 名古屋まつり（久屋大通公園）○広島：10月25～26日 ひろしまフードフェスティバル2025（広島城＋周辺エリア）○新潟：11月22～24日 ながおか米の陣2025（アオーレ長岡）パナソニックが9月に発売する最新の可変圧力IHジャー炊飯器「X9D」シリーズは、釜の中のお米の状態を見極める「ビストロ匠技AI」の精度が向上し、高速交互対流IHと急減圧によって激しい沸騰を起こすことで、お米をおどらせて1粒1粒をしっかり加熱する「おどり炊き」が進化している。