「タイガー土鍋号」が炊きたての土鍋ごはんを全国に運ぶPOPUPイベント

「タイガー炊きたて土鍋キャラバン」の開催イメージ

タイガー最上位炊飯器で炊いた絶品おむすびを提供

土鍋ご泡火炊き JRX-S100

（上から）「至福の塩むすび」と「鮭むすび」、「至福の塩むすび」と

「からすみむすび」、「至福の塩むすび」と「明太子むすび」

東京開催のみの提供となる

「至福の塩むすび」と「新生姜むすび」

タイガー魔法瓶は、同社の土鍋炊飯器シリーズの最上位モデル「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRX-S100」のおいしさを体験できるPOPUPイベントとして、「タイガー土鍋号」で全国各地へ炊きたての土鍋ごはんを届ける「タイガー炊きたて土鍋キャラバン」を、8月29日からの東京開催を皮切りに、全国7都市にて順次開催する。「土鍋ご泡火炊き JRX-S100」は、伝統の職人技が生む「四日市萬古焼」の本土鍋を搭載した土鍋炊飯器で、本物の土鍋だからこそ叶えられるごはんの甘みと旨み、1粒ひと粒の粒立ちのよさで、至福のおいしさを実現している。今回、開催される「タイガー炊きたて土鍋キャラバン」では、「土鍋ご泡火炊き JRX-S100」で炊いた絶品おむすびとして、土鍋ごはんならではのお米のふくよかな甘みと深い旨みを味わえる「至福の塩むすび」を用意する。あわせて、京都を代表する老舗料亭である祇園丸山の監修による3種のおむすび（鮭、からすみ、明太子）から1種類を選んで、計2種のおむすびを無料で食べられる。8月29～31日の「タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京」は、有楽町駅前広場での11～17時の開催となる。1日あたり限定800食で、なくなり次第終了。なお、東京開催のみ祇園丸山監修のおむすびは4種（新生姜、鮭、からすみ、明太子）から選べる。以降の開催日程は以下の通り。○タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 札幌：10月18～19日11～17時に札幌市北三条広場（アカプラ）（北海道札幌市）で開催○タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 仙台：11月1～2日11～17時に仙台PARCO SENDAI MARK ONE SQUARE1（宮城県仙台市）で開催○タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 名古屋：11月8～9日11～17時にナナちゃんストリート（愛知県名古屋市）で開催○タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 福岡：11月15～16日11～17時にソラリアプラザ1Fゼファ（福岡県福岡市）で開催○タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 広島：11月29～30日11～17時に基町クレド（パセーラ）1階ふれあい広場（広島県広島市）で開催○タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 大阪：12月13～14日11～17時にグラングリーン大阪 南館バレースペース（大阪府大阪市）で開催