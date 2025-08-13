「掃除力」「賢さ」「セルフクリーニング」を備える、全自動ロボット掃除機「Eufy Omni E25」

Eufy Robot Vacuum Omni E25

Eufy最高峰の製品

機能詳細

アンカー・ジャパンは、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」から、全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」を、公式オンラインショップ、直営店「Anker Store」などで8月8日から販売している。価格は14万9900円。Eufy Robot Vacuum Omni E25は、約29cmの幅広ローラーモップによって、水拭き中に拭き取った汚れを引きずることなく、本体内で洗浄する「HydroJet システム」を搭載したロボット掃除機。業界最高レベルとなる、約1.5kgの圧力をかけて床を「押して拭く」ことによって、汗や皮脂といったしつこい汚れも除去可能で、水拭きを超える床洗浄を実現する。あわせて、吸引力は「Eufy」のロボット掃除機史上最もパワフルな最大2000Paに進化し、カーペットの奥のほこりまで強力に吸引してくれる。また、部屋の角を検知して伸びるサイドブラシも備えており、部屋の隅々まで取り残しなく掃除できる。さらに、AIカメラによる高精度な障害物回避システム「AI.Seeシステム」を搭載することで、おもちゃやスリッパなど200を超える物体を認識して的確に回避するとともに、独自のiPath レーザー・ナビゲーションシステムによって、リアルタイムで部屋の形状を認識してマップを作成し、複雑な間取りでも漏れなく効率的な経路を作成して掃除する。そのほか、ステーションでのゴミ収集時にロボット掃除機本体の回転ブラシが左右に分割され、中央部から毛を自動吸引する「DuoSpiral ブラシ」をはじめて搭載し、吸引した髪の毛が絡まずに、丸ごと収集される。また、ゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥、洗剤の自動投入までが全て自動で完結するクリーニングステーションによって、日常のお手入れの手間を最小限に抑えて常に清潔な状態を保てる。