収納容量が28Lから46Lに最大60％アップする「可変式スーツケース」

MORFU

「あったらうれしい機能」だけを詰め込んだ

容量変更イメージ

フロントオープン構造や便利なドリンクフォルダーも

フロントオープンで収納物へ簡単にアクセスできる

ドリンクホルダーや荷物フックなど、多彩な機能を搭載

F＆HARUは8月29日22時までの期間、新発想の可変式スマートスーツケース「MORFU」をクラウドファンディングサイト「Makuake」限定で販売している。カラーはブラック、パールホワイトの2色。一般販売予定価格は3万1700円で、「Makuake」での価格は39％オフの1万9340円から。「MORFU」は、旅先や移動中における「ちょっと困る」を解決する多機能スーツケースで、用途や荷物量に応じて容量を自在に調整できる「伸縮ギミック」を備えてる。容量は28Lから最大46Lまでアップさせられるので、旅先などで荷物が増えてしまった場合でもスマートな対応が可能になる。また、容量アップのための変形は簡単で、30秒で変形が完了する。あわせて、収納物を簡単に取り出せるフロントオープン構造を採用し、電車内や空港といった狭い場所でも中身をスムーズに出し入れできる。また、PCポケットも備えているので、ビジネス用途にも適している。さらに、ドリンクホルダー、荷物フック、TSAロック、静音キャスター、三段階キャリーバーといった、日常や旅行を快適にしてくれる多彩な機能を搭載する。本体には、ポリカーボネート＋ABS樹脂を採用することで、軽量さと強度を両立しており、1台で旅行にも出張にも対応可能となっている。