SHROOM DUNK

NERDUNT J A PANは3月13日、「WATER THE PLANT」ブランドからニューモ デル のスニーカー「SHROOM DUNK」をラフォーレ原宿(東京都渋谷区)1階の「Water the plant Store」および「Water the plant Online Store」で発売した。価格は2万350円。「SHROOM DUNK」は、“増殖”をテーマに自然界に生息する菌類をモチーフにデザインされており、さまざまなコミュニティへの分岐を表現した。現在発売中の「M OS S DUNK」(テーマは“芽生え”)とともに、高い生存本能とポジティブさを体現し、自然界での生命力や繁殖力といったストロングポイントを表現したプロダクトとなっている。