サッカーの祭典にぴったり！　インスパイアされたファッション「GAME ON CAPSULE COLLECTION」

サッカーにインスパイアされたコレクションが発売中

サッカーボールを思わせるデザインを採用したシューズ&バッグ

ナイロン ロートップスニーカー

ストライプ ボウリングバッグ

マルチポーチ クロスボディバッグ

マルチスロット カードホルダー

CH A RLES & KEITH JAPANは、4年に一度のサッカーの祭典に向けて、サッカーにインスパイアされた「GAME ON CAPSULE COLL EC TION」を、ブランド公式オンラインストア限定で発売している。「G A ME ON CAPSULE COLL EC TION」で登場するシューズとバッグは、サッカーボールを思わせる六角形の ユニー クなステッチを大胆にあしらったデザインを採用する。「ナイロン ロートップスニーカー」は、スポーティなカラーブロックが映えるクラシックなデザインで、カジュアルなスタイルはもちろん、ドレススタイルの外しアイテムとしても使える。Y2Kを感じさせる「ストライプ ボウリングバッグ」は、トレンドのシルエットに同系色のサッカーボールチャームがついたデザインで、ゲームデーに向けての気分を盛り上げる。また、「マルチポーチ クロスボディバッグ」はスポーティでありながらシックでエレガントな印象で、カジュアルな週末スタイルにぴったりのアイテムとなっている。「ナイロン ロートップスニーカー」は、カラーがGold、Red、Whiteの3色で、価格は9900円。「ストライプ ボウリングバッグ」は、カラーがGold、Red、Whiteの3色で、価格は1万1900円。「マルチポーチ クロスボディバッグ」は、カラーがGold、Red、Whiteの3色で、価格は1万900円。「マルチスロット カードホルダー」は、カラーがGold、Red、White、Multiの4色で、価格は3500円。