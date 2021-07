本格アウトドアテーマパーク「DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD」　8月24日みなとみらいにオープン！

DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD

TREE LAND CIRCLE

WONDER FIELD

FIRE FOREST

高級アメリカンビーフを使用した、本格BBQメニューを用意

「BLACK CAT CAMP」のオリジナルアイテム

SOULPL A NETは8月24日に、カフェを併設した本格BBQ施設「DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD(ドリームドアヨコハマハンマーヘッド)」を、カップヌードルミュージアムパーク(神奈川県 横浜市 )の敷地内にオープンする。また、8月4日~22日の期間には、本格オープンに先立つプレオープンを行う。「DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD」のオープンは、みなとみらい臨海エリアの新たな賑わい創出を目的としたプロジェクトとして行われ、パーク内には「TREE LAND CIRCLE」「WONDER FIELD」「FIRE FOREST」の、コンセプトが異なる3つのエリアを備えている。TREE LAND CIRCLEは受付やB AR 、パークレンジャーズロッジを備えたパークの中心施設となる円型プロムナードデッキ。WONDER FIELDは、本格キャンプ気分を味わえる全面芝生の開放的なエリア。FIRE FORESTは、森の中で海を渡る風を感じられるグランピング体験エリア。パーク内では、アメリカンビーフの最高級グレード「 PR IME」を使用した、赤身ステーキに最適な部位であるチャックアイ(肩ロース)厚切り1ポンドを豪快に炭火で焼き上げる、本格アメリカンBBQメニューを用意している。ほかにも、新しいダイニングの形を提案するBBQ DINING「DREAM ON THE BAY」、厳選されたこだわりのお肉やBBQの食材を提供するミートショップ「BUTCHERS MEAT CLUB」、オリジナルドリンクやフードのテイクアウトが可能なカフェ「GOODMAN STAND and SON」「GOODMAN STAND and DAUGHTER」、同パークのオリジナルアウトドアブランドおよびそれを取り扱うセレクトショップ「BLACK CAT CAMP」など、充実した施設を備える。なお、パーク内には安全を守るスタッフ「パークレンジャー」が随所に配置されており、アウトドア体験ワークショップや、小学生を対象にした体験型キャンププログラムなども提供していく。