ドコモの音楽サブスク配信サービス終了、「TOWER RECORDS MUSIC」に引き継ぎ

NTTドコモの月額課金の音楽配信サービス「dミュージック」（月額コース）が9月30日にサービスを終了し、10月1日からスタートするレコチョクが提供する「TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョク」に引き継がれる。
dミュージックの月額コースの利用者は手続き不要でTOWER RECORDS MUSICで引き続きサービスを楽しめる。10月1日に新たにTOWER RECORDS MUSICのアプリをダウンロードし、dミュージック（月額コース）で使っているdアカウントでログインできる仕組み。
なお、dミュージックの「ダウンロード型（個別課金）」と「dヒッツ」は継続してNTTドコモがサービスを提供する。
TOWER RECORDS MUSICは、月額料金980円で6000万曲の楽曲が聴き放題、10万本のミュージックビデオが見放題の音楽サブスクリプションサービス。
豊富なプレイリストやユーザー専用のプレイリスト自動作成、オフライン再生、スマートフォンのほかタブレット端末やPCでも使用できるマルチデバイス対応などの機能を搭載する。レコチョクがサービスを提供し、レコチョクとタワーレコードが運営に携わる。
dミュージックの月額コースの利用者は手続き不要でTOWER RECORDS MUSICで引き続きサービスを楽しめる。10月1日に新たにTOWER RECORDS MUSICのアプリをダウンロードし、dミュージック（月額コース）で使っているdアカウントでログインできる仕組み。
なお、dミュージックの「ダウンロード型（個別課金）」と「dヒッツ」は継続してNTTドコモがサービスを提供する。
TOWER RECORDS MUSICは、月額料金980円で6000万曲の楽曲が聴き放題、10万本のミュージックビデオが見放題の音楽サブスクリプションサービス。
豊富なプレイリストやユーザー専用のプレイリスト自動作成、オフライン再生、スマートフォンのほかタブレット端末やPCでも使用できるマルチデバイス対応などの機能を搭載する。レコチョクがサービスを提供し、レコチョクとタワーレコードが運営に携わる。