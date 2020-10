iPhone 12/12 mini/12 Pro/11/8/7/SE(第2世代)専用

アイムドラえもん iFace First Classケース(50周年)

Hamee(ハミィ)は、スマートフォンアクセサリブランド「iFace(アイフェイス)」で「iPhone 12/12 mini/12 Pro/11/8/7/SE(第2世代)専用 アイムドラえもん iFace First Classケース(50周年)」の販売を10月19日に開始した。デザインは、50周年/シンプル、50周年/パターン、50周年/大長編、50周年/Fキャラの4種類。税別価格は3800円iFace First Classは、くびれのある滑らかな曲線を備えたスマートフォン用ケース。滑らかな曲線の形状と適度な厚みによってグリップ感を生み出している。ポリカーボネートとTPU素材の二重構造による保護力と最適な厚みで、落下時の衝撃を吸収し、傷や衝撃からiPhoneを守る。今回、販売を開始したiPhone 12/12 mini/12 Pro/11/8/7/SE(第2世代)専用 アイムドラえもん iFace First Classケース(50周年)は、キュートなドラえもんを描いた、4種類のデザインを用意している。