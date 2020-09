「どこでもドア」で、どこいこう。キャンペーン

「どこでもドアきっぷ」料金(普通車用・1名あたり)

「どこでもドアきっぷ」乗り放題エリア

どこでもドアで、どこいこう。おえかきチャレンジのデザイン画面イメージ

西日本旅客鉄道(JR西日本)は、上映中の「映画ドラえもん のび太の新恐竜」、映画「STAND BY ME ドラえもん 2」(公開日未定)とタイアップした、「『どこでもドア』で、どこいこう。キャンペーン」を10月1日~2021年1月31日の期間に実施する。「どこでもドア」で、どこいこう。キャンペーンでは、ドラえもんのひみつ道具である、どこでもドアをモチーフにした、「どこでもドアきっぷ」の発売や、「どこでもドアフォトスポットツアー」、「“『どこでもドア』で、どこいこう。”おえかきチャレンジ」、大阪環状線での「『STAND BY ME ドラえもん 2』車内広告ジャック」を行う。どこでもドアきっぷでは、JR西日本全線の2日間乗り放題(指定席6回)きっぷと、JR西日本・九州・四国全線の3日間乗り放題(指定席6回)きっぷを用意する。利用期間は10月1日~12月25日で、2日間用が12月24日出発分まで、3日間用が12月23日出発分までの販売を行う。販売期間は9月18日~12月17日(出発日の1カ月前から7日前の23時30分まで発売)。どこでもドアフォトスポットツアーでは、JR西日本の主要駅にどこでもドアが登場し、旅行記念のフォトスポットとして撮影が可能なほか、2次元コードを読み取って2か所以上にチェックインすると、プレゼントキャンペーンに参加できる。プレゼントは、A賞(5人)がドラえもんグッズセット、B賞(20人)がSTAND BY ME ドラえもん 2のトラベルグッズ詰め合わせ、C賞(300人)が「どこでもドア」で、どこいこう。キャンペーンオリジナルグッズ。どこでもドアで、どこいこう。おえかきチャレンジでは、どこでもドアでこれから行きたい場所を描いてSNSで応募することで、抽選で51人にドラえもんグッズをプレゼントする。応募期間は10月1日~2021年1月31日。プレゼントは、A賞(1名)が等身大ドラえもんぬいぐるみ、B賞(20人)がSTAND BY ME ドラえもん 2の文房具セット、C賞(30人)がSTAND BY ME ドラえもん 2のフィギュアセット。