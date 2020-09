WHO are YOU? ポケモン

セガトイズは、洗って元の姿に変身するサプライズトイ「WHO are YOU?」シリーズに、世界中で大人気のポケモン“ピカチュウ”と出会える「WHO are YOU? ポケモン」を今年秋に発売する。税別価格は3800円。WHO are YOU?は、謎の毛玉を助け、水で洗って元の姿に戻すまで、何に変化するか分からないワクワク・ドキドキを体験できるサプライズトイ。新発売するWHO are YOU? ポケモンでは、丸くなっているピカチュウのぬいぐるみを丁寧に水で洗いお世話することで元の姿である「ピカチュウのぬいぐるみ」へと変身する。ピカチュウのぬいぐるみは、通常の表情に加え、にっこり笑顔や、ウインク顔が登場する。また、ウインク顔は登場する中で唯一のメスの姿で、しっぽの先がハートの形になっている。お世話すればするほど愛着がわく、ピカチュウのぬいぐるみとのかけがえのない出会いを楽しむことができる。また、まんまるになったピカチュウのぬいぐるみを水で洗ってお世話をすることで、お礼に「きのみ」のプレゼントをもらうことができる。きのみは、「モモンのみ」「オボンのみ」「オレンのみ」「ザロクのみ」「ラムのみ」の5種類。いずれかの「きのみ」を、二つから三つランダムでピカチュウが抱えている。プレゼントとしてもらった「きのみ」を使って、もっと仲良くなるなどストーリー遊びも広がる。不思議な出会いが楽しめるピカチュウのぬいぐるみで、おうち時間の新たな楽しみを提供する。