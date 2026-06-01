ojim、業界初の眼鏡店比較プラットフォーム開発を開始

眼鏡店「オプテリア グラシアス」店主の伊藤次郎氏

2026年末に公開予定

眼鏡店を価値観ごとにカテゴライズ

ojimの代表取締役であり、眼鏡店「オプテリア グラシアス」（東京都武蔵野市）の店主を務める伊藤次郎氏は5月29日に、大手も中小も公平に紹介できる業界初のプラットフォーム「メガログ」の開発に着手したことを発表した。同プラットフォームの公開は、2026年末を予定している。現在、中小零細眼鏡店の店舗数は、ピーク時の約1万5000店から大幅に減少して、4000店を下回る縮小傾向にある。伊藤氏はその要因として、JINS・Zoff・眼鏡市場・OWNDAYSという大手4社による市場の寡占化、価格競争の激化、技術者不足、地域店の後継者問題を指摘し、このままでは眼鏡店の減少に歯止めがかからず、地方を中心に眼鏡店の空白地帯が生じてしまうと訴える。「メガログ」は、眼鏡店を以下のような、価値観ごとに正しく可視化するプラットフォームとして開発が開始された。○価格重視のプライスショップ○ファッション性重視のコンセプトショップ○視機能を重視するビジョンケア型店舗○高級志向のハイエンド店舗「メガログ」を通じて、ユーザーは自身のニーズに合わせて店舗を選べるようになる。一方、眼鏡店側は自店の理念・技術・強みを正しく伝えられる。現在、全国の眼鏡店を対象に、「メガログ」加盟店舗を募集している。「メガログ」への参加によって、以下のようなメリットが得られる。○店舗の理念・技術・強みを正しく発信できる○生活者が“価値”で選ぶ時代への対応○ビジョンケア店同士のネットワーク形成○地域検索・比較機能による集客支援○社会的意義のあるプロジェクトへの参画参加にあたっては、日本国内で営業する眼鏡店であること、「メガログ」の理念（公平性・透明性・共存共栄）への賛同が求められる。初期参加店舗は、入会費・利用料ともに永年無料での利用が可能で、正式公開後は掲載プラン別の料金体系を用意する。