北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」を国内スーパーが初導入

フードロス削減対策として、「Too Good To Go」を業界で初導入。

物価高の中、来店機会と「楽しいお買い物体験」を目指す

スーパーバリューの都内2店舗で展開

「Too Good To Go」の「サプライズバッグ」のイメージ

北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Goの日本法人であるToo Good To Go Japanは、OICグループのスーパーバリューが運営する東京都内のスーパー2店舗が「Too Good To Go」を3月26日から導入したと発表した。国内のスーパーマーケットチェーンとしては「Too Good To Go」の導入は初めて。Too Good To Goは、2015年にデンマークで創業し、今年1月に日本でのサービス提供を開始したフードロス削減アプリ。現在は世界21カ国で展開し、登録ユーザー数1億2000万人以上に達する。なお、日本は同サービスにとってアジア初の展開国となる。今回、「Too Good To Go」を導入した「スーパーバリュー 杉並高井戸店」と「スーパーバリュー 等々力店」では、「Too Good To Go」を活用した新たなフードロス対策を実施する。具体的には、惣菜商品を対象として、福袋のようにランダムに詰め合わせたセット「サプライズバッグ」を定価の最大50％オフで販売し、フードロス削減と来店機会創出の両立を目指す。将来的には、生鮮商品を含めた調理法提案という形も検討する。なお、店舗や期間は、商品の販売状況により、予告なく中止・変更する場合がある。スーパーバリューは2022年に「ロピア」を中心とするOICグループと資本・業務提携し、連結子会社化を経て、26年1月にOICグループの完全子会社となった。業務提携後、既存店のロピアコラボ店へのリニューアルを進めている。