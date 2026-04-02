『第5回キャンバスアートコンテスト』入賞作品発表

「第5回キャンバスアートコンテスト」

最優秀賞に選出された前川拓哉さんの「ひまわり」

アートを通じて障がい者支援を行う

優秀賞の「水あそび」（Rin.さん・作）

森トラスト賞の「鳳凰」（松本美紀さん・作）

光村印刷賞の「陽気なクジラ」（りすもっちさん・作）

光村印刷賞の「そら、飛ぶよ」（海原亜耶さん・作）

光村印刷賞の「森で」（タケさん・作）

光村印刷賞の「ビードロを吹くウラベニホテイシメジ」

（mytoshiさん・作）

サンコンタクトレンズ賞・金賞の「草原のヒツジたち」

（オバケのタムタムさん・作）

サンコンタクトレンズ賞・銀賞の「柿」

（鈴木或有（あるあ）さん・作）

サンコンタクトレンズ賞・銀賞の「目覚め」

（つくしさん・作）

キャンバスは3月31日に、寄付者が選ぶ障がい者アートコンテスト「第5回キャンバスアートコンテスト」の入賞作品を発表した。最優秀賞（賞金20万円）には、前川拓哉さんの「ひまわり」が選ばれている。「キャンバスアートコンテスト」は、ECサイトでの寄付者による投票で入賞作品を選ぶ障がい者アートコンテスト。寄付者が応援したい作品を選んで、直接選考に携わる形式を採用することによって、より多くの人が障がい者アーティストの作品を知るきっかけを創出する。あわせて、寄付にふれる機会を増やすことを目指して開催されている。「第5回キャンバスアートコンテスト」では、1月1日～2月28日の期間に投票（寄付）が行われ、寄付金額1000円で1票を投じることができた。優秀賞（賞金10万円）にはRin.さんの「水あそび」が選ばれている。さらに、協賛企業による選出作品として、森トラスト賞に松本美紀さんの「鳳凰」、光村印刷賞にりすもっちさんの「陽気なクジラ」、海原亜耶さんの「そら、飛ぶよ」、タケさんの「森で」、mytoshiさんの「ビードロを吹くウラベニホテイシメジ」の4作品、サンコンタクトレンズ賞の金賞にオバケのタムタムさんの「草原のヒツジたち」、銀賞に鈴木或有（あるあ）さんの「柿」、つくしさんの「目覚め」の2作品が選ばれた。松本美紀さんの「鳳凰」は、東京ワールドゲート（東京都港区）2階のTOKYO WORLD GATE CoCo Loungeにて4月30日（予定）まで、万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町）にて5月18日～6月30日（予定）の期間に展示される。光村印刷賞に選出された4作品は、作品デザインが光村印刷の名刺裏に採用されるとともに、複製作品が展示および贈呈される。また、デスクトップ壁紙カレンダーにも採用されるという。サンコンタクトレンズ賞・金賞に選ばれたオバケのタムタムさんには、賞金として3万円が贈られるほか、受賞作である「草原のヒツジたち」は、CSR活動報告書に掲載される。サンコンタクトレンズ賞・銀賞の2作品には、それぞれ賞金1万円が贈られる。