4月1日施行、自転車の新ルール　見落とされがちな制度のポイント

「自転車の新しい制度」を知ろう！

（画像は警察庁「自転車ポータル」のトップページ）

自転車ユーザーは新ルールの熟知が必須

「自転車の交通違反」に関する改正のポイント

見落としやすいポイント

堀田泰希

1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所 堀田泰希を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実践的内容から評価が高い。

【家電コンサルのお得な話・292】 4月1日から、改正道路交通法が施行される。今回の改正は、自転車に対するいわゆる「青切符（交通反則通告制度）」が導入され、交通違反の扱いが大きく変わる点がポイントだ。スマートフォン（スマホ）のながら運転や酒気帯び運転など、危険性の高い行為は取締り強化の対象となっている。一方で、今回の改正はそれだけにとどまらず、日常的な運転行動の広い範囲に関わる違反も対象となるため、現場では混乱が生じる可能性がある。制度の全体像は、警察庁が作成した「自転車ルールブック」として整理されており、インターネット上で公開されているほか、警察による交通安全教育の中で活用されている。とはいえ、青切符の導入によって、すべての違反が直ちに処罰対象となるわけではない点は重要である。資料でも示されている通り、従来と同様に基本は「指導警告」が中心であり、事故につながるような悪質・危険な違反について検挙が行われる構造は変わっていない。つまり、制度が変わるのは主に「検挙された後の手続」であり、違反のすべてが即座に反則金につながるわけではない。一方で、報道ではあまり触れられていない論点も存在する。例えば、子どもが違反した場合の扱いである。青切符の対象は16歳以上に限られており、16歳未満については従来通り指導警告が中心となる。ただし、重大違反や事故の場合は検挙の対象となり、20歳未満については少年法に基づく手続きが行われる。また、自転車の違反と自動車の運転免許の関係についても誤解が多い。自転車は免許制度の対象外であるため、青切符による反則金が科されても、原則として自動車免許の違反点数には影響しないのだ。ただし、重大事故や悪質な違反の場合には、行政処分として免許停止などの厳しい処分が下される可能性はある。今回の改正では、すでに厳罰化されたスマホ・酒気帯びに加え、青切符導入により、反則金の対象となる違反の理解がより重要になる。そのため、どこまでが現実的な取締り対象となるかは、運用を見なければ分からない部分が残る。法改正は国民が知っておくべき重要な情報だが、制度の理解に加え、実際の取締り方針がどのように運用されるかを注視することが現実的だといえるだろう。（堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希）