アクロニスがマンチェスターシティFCとのパートナーシップを更新、データ保護を強化へ

マンチェスターシティFCがアクロニスとの

長期パートナーシップを更新

パートナーシップ更新の狙いとは？

スイスのアクロニスはイギリス時間の2月6日に、マンチェスターシティフットボールクラブ（FC）との長期パートナーシップを、2月初旬に更新したことを発表した。今回の長期パートナーシップ更新にともない、アクロニスはマンチェスターシティFCの継続的な成長と増大するデータ需要を支援すべく設計された、データバックアップソリューションを引き続き提供することになる。一方、マンチェスターシティFCは今後も継続して、イギリスにおけるIT環境全体のデータ保護のために、「Acronis Cyber Protect Cloud」を活用する。同FCは、2018年にはじめてアクロニスとのパートナーシップを締結して、データバックアップ戦略に「Acronis Cyber Protect Cloud」を活用してきた。「Acronis Cyber Protect Cloud」によって、物理・仮想・アプリケーション環境を横断したデータの、安全で管理しやすいバックアップと保護を実現している。長期パートナーシップを通じて、アクロニスのテクノロジーはマンチェスターシティFCが持続的な成長期でもITリソースを追加することなく、データバックアップ運用の効率的な拡張を支援してきた。既存のインフラを補完すべく導入された「Acronis Cyber Protect Cloud」は、一貫性のある保護と運用を維持しつつ、バックアッププロセスの効率化に貢献している。