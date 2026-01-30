SNSで話題の小型プロジェクター「カベーニPRO2」の2026モデルが登場！

「Instagram」や「TikTok」で話題

ホームワーキングマザーは、SNSで話題の小型プロジェクター「カベーニPRO2」をアップグレードし、1月29日に販売を開始した。「カベーニ」シリーズは、民放キー局や数々の有名雑誌で取り上げられるなどして8万台を超えるヒット商品となった。また、InstagramやTikTokでは累計3650万再生と、現在もバズり中。一方で、シリーズ最上位モデルである「カベーニPRO2」に関しては、「Androidのバージョンが古いので不安」「色味を調節できないのが不便」「プレゼンでPowerPointなどのファイルを開く際のUIがとっつきにくい」というユーザーの声が多かったことから、今回のバージョンアップに至った。新バージョンでは、Android 9 OSをAndroid 13 OSへ、Bluetooth 5.0をBluetooth 5.4へアップデート。また、ファイル管理インターフェイスを改良するとともに、色温度（20パターン）の変更が可能となった。「カベーニPRO2」は、手のひらサイズ、アプリ内蔵、コードレスの三拍子揃ったモバイルプロジェクター。フルHD（Blu-rayと同じ画素数）で鮮明な映像を大画面で楽しめる。コードレスなので、どこでも使うことができ、天井にも映せるため、寝ながらゆっくり観ることが可能。また、YouTube、Netflixを内蔵しており、その他の対応アプリも内蔵のアプリストアから無料で追加できる。さらに、直接Officeファイルを開けるためパソコン不要でプレゼンを行うこともできる。利用シーンは、「家でゴロゴロしながら、壁や天井でアニメ映画YouTube三昧」、「お気に入りのアーティストのライブDVDを壁一面の大画面で鑑賞」、「リビングの壁に映してヨガや筋トレ」、「壁でみんなでワイワイGAME。寝ながら天井で一人GAME」、「キャンプでテントやタープに映して、電波がないところでまったり映画鑑賞」、「見逃し配信サービスをインストールして、テレビ番組をテレビより大きい画面で鑑賞」、「黒板に描きたいアニメキャラクターなどの絵を投影してなぞって描く」、「パソコンいらずでプレゼンや社内研修」など。価格は7万9800円。