産総研、最新クリーンエネルギー技術動向をまとめたレポート「Now ＆ Future」公開

脱炭素技術における最新の知見と国際連携の進捗を集約

産業技術総合研究所（産総研）は1月9日に、同法人が2025年9月30日～10月3日の期間に開催した「第7回RD20国際会議」における、G20各国・地域の主要研究機関によるクリーンエネルギー技術の研究開発状況と将来展望をまとめたレポート「Now ＆ Future」を公開した。「RD20」は、同会議で加入が認められたヘルムホルツ・ベルリン 物質・エネルギーセンター（HZB）を含む、18の国と地域における24研究機関のメンバーで構成されている。同会議には、世界19の国と地域から研究者および機関リーダーが集結し、カーボンニュートラル社会の実現を目指して最先端技術の共同研究と実用化に向けた、国際連携の加速が確認された。今回、公開されたレポート「Now ＆ Future」には、「RD20」メンバー機関のエネルギー研究の重点テーマ、国際連携、関連プロジェクトの進捗をはじめ、「エネルギーのためのAIとデジタル化」「合成燃料」「グリッド規模のエネルギー貯蔵」をテーマとした、「第7回RD20国際会議」の研究講演資料が集約されている。あわせて産総研は、「第7回RD20国際会議」において採択された合意文書「リーダーズレコメンデーション2025つくば」も公開した。同文書には、各国の研究機関リーダーが合意した「RD20」における国際連携の指針が示されている。