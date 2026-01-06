こねこフィルムとコラボした萬田久子さんなどの縦型ショートドラマ、総再生2400万回を突破！

「こねこフィルム」とのコラボで制作した

ハーバー研究所は1月2日に、同社がクリエイター集団「こねこフィルム」とのコラボレーションで制作し、2025年9月からTikTok、Instagram、YouTubeなどで第1弾～第4弾を順次公開していた縦型ショートドラマの、全4話の総再生回数が2400万回を突破したと発表した。総再生回数2400万回突破を記念して、同日よりYouTubeにて一挙配信を行っている。「こねこフィルム」とのコラボレーションによって制作された縦型ショートドラマには、縦型ショートドラマ初出演であり、2025年10月1日で「HABA」イメージキャラクター歴34年となる、女優の萬田久子さんが本人役で特別出演する。本編では、「こねこフィルム」作品に欠かせない俳優である、赤間麻里子さん、半田周平さん、藤井亜紀さん、村上新悟さんなどが織りなす独特の世界観と萬田久子さんの個性が融合して、ここでしか見られないユニークなショートドラマとなっている。TikTok、Instagram、YouTubeなどにおける配信では、視聴者から12万1000件を超える「いいね」と、2800件を超えるコメントが寄せられたという。なお、YouTubeで行われている一挙配信では、ハーバー研究所の宣伝・PR担当者から、音声でおトクな情報も案内される。さらに、縦型ショートドラマ・全4話の総再生回数2400万回突破を記念して、YouTubeにて同ドラマを視聴してはじめて「スクワランはじめてセット」（1540円）を購入した人に、「こねこフィルム」とのコラボロゴステッカーをプレゼントする。プレゼントは、特設サイトにおける通信販売や、全国の「ショップハーバー」での購入限定となり、1月31日まで行われている。