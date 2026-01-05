JALの格納庫見学や機内食体験が当たる！ビックカメラの「JALマイルアップキャンペーン」開催中

買い物時に貯まるJALマイルが2倍になるとともにJALマイルから

ビックポイントへの交換レートが増量されるほか、J

ALの工場見学体験ツアーへの招待チャンスもあるキャンペーンが開催中

ビックカメラとAir BicCamera全店での買い物が対象

ビックカメラは1月1日～3月1日の期間、買い物の際に貯まるJALのマイルが2倍（最大6％）になる、「JALマイルアップキャンペーン」を、「ビックカメラ」および「Air BicCamera」全店にて開催している。同キャンペーンでは、「ビックカメラ」や「Air BicCamera」での買い物の際に、JALのマイルが通常なら100円あたり3マイル貯まるところ、期間中は2倍の6マイルが貯まる。あわせて、JALマイルからビックポイントへの交換レートが、通常なら1万マイルで1万ビックポイントのところ、期間中1回限りで1万1000ビックポイントに増量される。さらに、JALの体験型ミュージアム「JAL SKY MUSEUM」（東京都大田区）における工場見学体験ツアーに、条件を満たした人の中から抽選で50組100名を招待するキャンペーンも行われる。工場見学体験ツアーでは、空の仕事やJALの歴史に触れられる「ミュージアム体験」や「格納庫見学」に加えて、「機内食体験」も付いてくる、盛りだくさんなコースとなっている。工場見学体験ツアーへの応募にあたっては、キャンペーン期間中にキャンペーンページでエントリーした上で、「ビックカメラ」または「Air BicCamera」において3000円以上を購入し、マイルを積算する必要がある。