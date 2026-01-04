CDレコが抽選で当たる！ TSUTAYA DISCAS冬キャンペーンでおうち時間を楽しもう

「TSUTAYA DISCAS」への加入＆応募で「CDレコ5v」が

抽選で当たるキャンペーンが開催中

お気に入りの音楽CDをスマホに入れて楽しむ

CDレコ5v

アイ・オー・データ機器は12月25日～2026年1月25日23時59分の期間、宅配CD・DVDレンタル「TSUTAYA DISCAS」に入会して応募すると、スマートフォン用CDレコーダー「CDレコ5v」が抽選で5名に当たる「CDレコ×TSUTAYA DISCAS 冬のキャンペーン」を開催している。「CDレコ5v」は、iPhoneやAndroidスマートフォン、「ウォークマン」に音楽CDに収録された曲を取り込めるスマートフォン用CDレコーダー。さらに、DVDを再生可能なアプリ「DVDミレル（無料版）」に対応しているので、音楽CD付属の特典DVDや映画のDVDを、スマートフォンやタブレット端末で再生できる。スマートフォンとワイヤレス接続して「CDレコミュージック」アプリから操作することで、PCを使用することなく音楽CDの曲を取り込める。