都市部で自然の緑を取り入れられる緑化パネル「TLCスムース」

TLCスムース

従来品よりも軽量化を実現、簡単に導入できる

トーシンコーポレーションは12月1日に、新たな緑化ソリューションとなる緑化パネル「TLCスムース」を発売した。「TLCスムース」は、都市部のオフィスビル、商業施設、ショップ、エントランス、テラス、レストラン、マンション、バルコニーといった、さまざまな空間に自然の緑を取り入れられるよう設計された、シンプルなデザインの緑化パネル。都市部でのヒートアイランド現象やストレス増加が課題となる中で、緑化の需要は年々高まっているものの、従来の緑化設備は「設置が大掛かり」「メンテナンスが大変」「人手不足のため、コストが高い」といった課題があった。「TLCスムース」は、こういった従来の緑化設備が抱える課題を解決し、簡単に導入できる緑化ソリューションとして開発されている。あわせて、これまでの緑化パネルよりも軽量化を図っており、施工性にも優れる。