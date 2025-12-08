ケーズデンキ、「水戸ホーリーホック」のJ2優勝、J1昇格おめでとうセール開催中！

水戸ホーリーホックのJ2優勝＆J1昇格を祝う

「おめでとうセール」が開催中

オリジナルエコバッグをプレゼント

ケーズデンキオリジナル エコバッグのイメージ

ケーズホールディングスは12月6日から、トップパートナーとして応援してきたサッカーのクラブチーム「水戸ホーリーホック」が、J2優勝を果たしてJ1に昇格したことを祝して、茨城県内の「ケーズデンキ」店舗にて「水戸ホーリーホック J2優勝・J1昇格おめでとうセール」を開催している。ケーズデンキによる水戸ホーリーホックの応援は、同チームの本拠地である茨城県水戸市が、ケーズホールディングスの創業の地でもあることから、2001年より続けられてきた。「水戸ホーリーホック J2優勝・J1昇格おめでとうセール」では、茨城県内の「ケーズデンキ」店舗（水戸本店、シーサイドひたちなか、神栖店、ひたち野うしく店、つくば研究学園店、たつのこまち龍ケ崎モール店）にて12月12日までの期間、3000円以上を購入すると、各店先着2000名（水戸本店のみ先着3000名）に、ケーズデンキオリジナル エコバッグをプレゼントする（1人1点限り）。さらに、これらの店舗では、300円、500円、1000円均一セールも開催している。