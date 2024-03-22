ケーズHD、吉原専務が社長に、平本社長は会長に

ケーズホールディングスは3月21日、社長交代の人事を発表。6月27日付で吉原祐二取締役専務執行役員 営業本部管掌兼管理本部管掌が代表取締役社長執行役員に就任、平本忠代表取締役社長執行役員は代表取締役会長執行役員に就任する予定。
異動の理由は、新たな経営体制のもとで同社グループの持続的な成長と企業価値の最大化を目指すため。
■吉原祐二（よしはら ゆうじ）
1967年2月8日生。茨城県出身。1986年11月ケーズデンキ（現ケーズホールディングス）入社、2009年12月営業本部営業推進部長、11年6月執行役員営業本部営業推進部長、同年11月執行役員管理本部人事部長、18年4月上席執行役員管理本部長、19年6月取締役管理本部長、21年6月取締役常務執行役員管理本部長、23年6月取締役専務執行役員管理本部長、同年10月取締役専務執行役員 営業本部管掌兼管理本部管掌（現任）
異動の理由は、新たな経営体制のもとで同社グループの持続的な成長と企業価値の最大化を目指すため。
■吉原祐二（よしはら ゆうじ）
1967年2月8日生。茨城県出身。1986年11月ケーズデンキ（現ケーズホールディングス）入社、2009年12月営業本部営業推進部長、11年6月執行役員営業本部営業推進部長、同年11月執行役員管理本部人事部長、18年4月上席執行役員管理本部長、19年6月取締役管理本部長、21年6月取締役常務執行役員管理本部長、23年6月取締役専務執行役員管理本部長、同年10月取締役専務執行役員 営業本部管掌兼管理本部管掌（現任）