電気を消してウォームシェアしよう！ 「イオンモールで温（ぬく）もーる！」開催

「イオンモール」施設内で暖かく過ごせる

「イオンモールで温もーる！」が開催中

電気代の削減に

「イオンモール」の施設内各所に楽しく過ごせる場所を用意

子どもの遊び場も設置

イオンモールは12月1日～2026年2月26日の期間、環境省地球環境局デコ活応援隊（脱炭素ライフスタイル推進室）と連携して、ウォームシェアを推進する取り組み「イオンモールで温（ぬく）もーる！」を開催している。同社は、環境省が推進する「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」に賛同し、自宅の電気（暖房など）を消して「イオンモール」施設内にて過ごしてもらうことによって、エネルギー消費や電気代を削減するウォームシェアの取り組みを推進してきた。一昨年からは、各自治体と連携して「イオンモール」施設内をウォームシェアスポットとして登録し、暖かい館内でのイベントや快適な館内環境づくりを行うことで、地域のウォームシェア普及活動をサポートしている。現在、開催されている「イオンモールで温もーる！」では、「イオンモール」内のレストランやフードコート、映画館、ベンチなどに、来店客が集って楽しく過ごせる場所を多数用意する。また、休憩スペースやイベントスペースを活用した、くつろぎスポットも設ける。あわせて施設内には、子どもの遊び場として柔らかいマットを敷いたキッズスペースや、木のぬくもりが感じられるモクイクひろばを用意するとともに、期間中はイベントスペースなどを活用した遊び場も設置する。さらに、「イオンモールで温もーる！」期間中は、イオンモールアプリを利用することによって施設内でおトクにウォーキングを楽しめるキャンペーンも行われる。12月1～31日の期間は「歩き納め」として、モールウォーキングに参加するとWAONPOINTが当たる「金のトコくじ」が、通常の2倍もらえる。2026年1月1～12日の期間は「初歩き」として、モールウォーキングに参加すると「金のトコくじ」や「銀の補助券」が当たる、おみくじに参加できる。そのほか、「イオンモール」施設内の専門店では、「心」「体」「食」をテーマにした、心が温まるグッズやギフト、冬物アイテム、この時期ならではのあったかメニューといった、来店客が快適な館内で楽しくショッピングしてもらえる環境や商品を提供している。