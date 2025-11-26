ひと世帯1枚、1回限り！「窓の結露」を防止するフィルムが今だけ無料で試せる

「結露防止透明フィルム」の貼り付け例

（赤丸で囲まれた部分）

家の窓ガラスの結露が減るかどうかを試せる

自動車の窓にも貼り付けられる

日本エコ断熱フィルムは12月30日までの期間、同社の開発した透明で曇りにくい「結露防止透明フィルム」のA5サイズ（通常価格1980円）の、無料での送付を行っている。「結露防止透明フィルム」は、冬の冷たい窓ガラスの結露を防ぎ、スーパーやドラッグストアの冷蔵ショーケースに採用されている「息を吐いても曇りづらい」といった効果を体験できる。製品には、「カンタン結露対策用紙と貼り方」が付属し、誰でも簡単にお試しで貼れるサイズなので、自宅の窓ガラスの結露が減るかどうかを試せる。一般的な結露防止フィルムには、気泡梱包材が使用されており見栄えが悪い場合が多く、また剥がす際に焼き付いて取れない場合もある。一方、日本エコ断熱フィルムの「結露防止透明フィルム」なら、無色透明なのでフィルムが貼られていることがわからず、貼ってから15年経過後でもキレイに剥がせる。また、フィルムが密着するためガラスが割れても飛び散らず、泥棒など防犯対策や地震対策としても役立つ。さらに、赤外線を99％カットするため、家の窓はもちろん老人ホームや水族館の水槽、ワインセラーといったあらゆる場所で活躍する。そのほか、価格は30×100cmで4900円からと、安価での結露対策を実現した。また、結露防止効果は10年程度持続するので、窓ガラスの結露を拭き取る必要がなくなり、汚れることもないため見栄えのよさを保てる。今回の無料送付では、A5サイズの「結露防止透明フィルム」で簡単に効果を試せる。なお、無料送付は1世帯あたり1枚、同社にメールで問い合わせた人限定となる。