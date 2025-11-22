Switch2用メモリーカードとPS5用SSDがお買い得！ AmazonブラックフライデーにNextorageが参加

「Amazon Black Friday」および先行セールで、

NextorageのSSDやメモリーカードなどストレージ製品が大幅割引に

SSD Xシリーズ１TBモデルが64％など

Nextorage（ネクストレージ）は、Amazon.co.jpにて11月21日～12月1日の期間に開催される、「Amazon Black Friday」および先行セールに参加する。「Amazon Black Friday」および先行セールでは、PlayStation 5で動作確認済みのSSDである「NEM-PAC」シリーズの2TBモデルを、37％オフの1万8500円で販売するなど、PlayStation 5向けSSDラインアップ全体を、購入しやすい価格で取り揃える。また、「NEM-PA」系モデルがそのまま入るSSDケース「NX-EN1SE」も、セール対象となっている。さらに、Nintendo Switch 2で動作確認済みのmicroSD Expressカードである、「GシリーズEX」の128GBモデルを46％オフの3980円で販売する。PC向けSSDでは、Gen5ヒートシンク付きSSD「Xシリーズ」の1TBを64％オフの1万3490円、2TBモデルを63％オフの2万2930円で購入できる。セール期間は、先行セールが11月21日9時～23日23時59分、「Amazon Black Friday」が11月24日0時～12月1日23時59分。