優勝賞金1000万円！ダーツの世界一を決める「SUPER DARTS 2025」の配信チケット販売中

ダーツ世界一決定戦「SUPER DARTS 2025」が11月29日・30日に開催

すべてのダーツ選手・ファンが憧れる夢の舞台、会場チケットは完売

「SUPER DARTS」会場の様子

ダーツライブは11月29日・30日に、ダーツ世界一決定戦「SUPER DARTS 2025」を、豊洲PIT（東京都江東区）にて開催する。すでに会場チケットはほとんどの座席が完売となっているものの、オンライン配信チケットが販売されている。「SUPER DARTS 2025」は、世界最高峰のダーツプレイヤーだけが出場できる権威ある大会で、2025年は11回目の開催となる。当日は、同大会への出場権を賭けて国内外から多くのトップ選手が激闘を繰り広げたオープン大会の優勝者や、国内をはじめアジアや欧米で行われているプロツアーや予選大会の上位者といった、世界で活躍する16名が出場する。優勝賞金はソフトダーツの大会としては最高額となる1000万円と、真の世界王者を決定するにふさわしい唯一無二のプレミアム大会となっている。オンライン配信チケットの価格は、特典付き前売券が4500円、特典なし前売券が4000円で、配信開始はDAY 1（11月29日）が16時、DAY 2（11月30日）が14時。そのほか、スポーツバーやダーツバーでは「SUPER DARTS 2025」のパブリックビューイングも実施される。