不登校支援に「メタバース」を活用、リアル体験の「ユニバ修学旅行」も実施

2024年に開催された「クリスマスにはユニバで会おう」の様子

普段はアバターでしか会ったことのない仲間同士が集まって笑顔で語り合う

日本アウェイクニング協会は12月14日10時から、同法人の運営するオンラインフリースクール「みらいのたね学園」によるリアル体験修学旅行「クリスマスはユニバで会おう」を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪府大阪市）にて開催する。みらいのたね学園は、不登校の子どもたちの居場所と学びをメタバース上で提供し、子どもたちの交流と自信回復を支援している。また、北海道や熊本から子どもたちが集う「ユニバ修学旅行」といったリアルな体験も実施している。2024年の修学旅行では「クリスマスにはユニバで会おう」と呼びかけ、北海道や熊本から子どもたち8名が集合した。普段はアバターでしか会ったことのない仲間同士が集まって笑顔で語り合う姿は、保護者に感動を与えている。25年も前年に引き続き、リアル体験修学旅行「クリスマスはユニバで会おう」を開催する。