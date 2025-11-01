運賃改定や冬のエアコン対策など、暮らしに役立つ注目トピック【今週のニュースまとめ】

今から考えたい交通費節約法

【今週のニュースダイジェスト】 10月24～30日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「JR東日本の運賃改定」について取り上げた記事だった。「関西のスーパー銭湯」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「エコかなキャンペーン」「音楽配信サービス」「秋冬エアコン徹底洗浄プラン」がテーマの記事も関心が高かった。JR東日本は10月8日に「運賃改定の詳細について」と題したプレスリリースを発表し、運賃改定の概要をまとめた「運賃改定詳細パンフレット」と運賃改定日の2026年3月14日以降の運賃を確認できる「改定後運賃検索サイト」を公開した。運賃値上げによる負担増を避けるには、目的地に向かうルートや移動手段の見直しとポイント活用が鍵。乗車ルートの変更は「慣れ」や「所要時間増」といった点から実行が難しい可能性が高いが、「ポイ活」なら誰でも気軽に始められるので、JR東日本に限らず、事前にウェブ登録しておくだけで、乗車に応じてポイントがたまる乗車ポイントサービスは登録しておいて損はない。スーパー銭湯は、サウナや食事処など、温泉以外の施設が充実しています。ただ、「利用料金が少し高い」と感じている人もいるでしょう。そんなときは、スーパー銭湯をお得に利用できる電子チケット・クーポンがおすすめです。そこで、電子チケットやクーポンが使える関西のスーパー銭湯を紹介します。おすすめは、次の五つです。・【大阪】天然露天温泉スパスミノエ・【大阪】天然温泉 泉州の湯 関西空港・【大阪】天然温泉 ひなたの湯・【兵庫】有馬温泉 太閤の湯・【京都】さがの温泉 天山の湯気になる施設があれば、訪問前に電子チケットやクーポンをチェックしておきましょう。【家電コンサルのお得な話・271】 ノジマは10月1日から11月30日まで、神奈川県内の全65店舗で「エコかなキャンペーン」を実施している。対象は、省エネ性能の高いエアコンや冷蔵庫、節水性能の高いドラム式洗濯機で、1台あたり購入金額の10％（上限1万5000円分）のノジマポイントを進呈する。冷蔵庫やエアコンなどの家電は、初期費用が高いというデメリットがあるが、最新機種では旧型機に比べて電気代が数千円から1万円程度下がる製品もあり、加えてポイント還元策が心理的負担の軽減につながる。対象地域の方は、ぜひこの機会を利用し、生活コストの改善につなげてみてはいかがだろうか。（堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希）若い世代を中心に定額制の音楽配信サービス（いわゆるサブスク）を利用する人が増えています。また、ドコモ・KDDI（au/UQ mobile）・ソフトバンクの3キャリアは、スマートフォン（スマホ）の対象プランの料金と、サブスク音楽配信サービスの月額料金を一緒に支払うと、ポイント還元が受けられるお得なプログラムを提供しています。大手3キャリアが展開するお得なポイント還元プログラムは、NTTドコモが「爆アゲ セレクション」、KDDI（au/UQ mobile）が「サブスクぷらすポイント」、ソフトバンクが「ソフトバンクまとめて支払い」。いずれかのサービスに加入して、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。（ななしW）O.stoneは11月1日、同社の運営する家庭向けハウスクリーニングサービス「おそうじ改革」による、冬の快適な空気環境を守るべく季節の変わり目専用「夏じまい 秋冬エアコン徹底洗浄プラン」の提供を開始する。エアコン内部にたまったカビやホコリを放置したまま暖房を使い始めてしまうと、室内の空気が汚染されて子どもの健康被害などにつながってしまう。夏じまい 秋冬エアコン徹底洗浄プランは、内部に残った湿気とホコリを専用高圧洗浄で除去するとともに、抗菌コーティングによってカビの再発を防ぐ。これらの処理を施すことで室内空気が清潔になり、咳・鼻炎・アレルギーの軽減につながるだけでなく、暖房効率が向上して電気代の節約効果も期待できる。