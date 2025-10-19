年末年始の出費に勝つ！ “マネトレ”で脱・メタボ家計宣言

お金のプロが家計改善に向けて伴走する

90日間のプログラムが申し込み受け付けを開始

正しいお金の習慣を身に付ける

支援イメージ

無料カウンセリングの流れ

FP法人ライフデザインは10月14日に、同社が11月から提供する「年末年始にむけたお金のプロと取り組む90日間家計改善プログラム“マネトレ”」の、エントリー受付を開始した。料金は33万円からで、初回カウンセリングは無料。「年末年始にむけたお金のプロと取り組む90日間家計改善プログラム“マネトレ”」では、旅行や帰省、イベントなどで出費が増える年末年始に、家計を整えることでこれからの余裕のある暮らしにつなげるプログラム。支出をコントロールしたいけれど自分1人ではできず、お金が貯まらない人を対象にお金のプロが家計改善に向けて伴走し、独自メソッドによって習慣化を促す。同プログラムでは、FP・専属トレーナー・カウンセラーが家計改善に向けて多角的にサポートし、デイリートレーニング・ウィークリートレーニング・マンスリートレーニングを繰り返すことで、支出における弱点を見つけて的確に改善していく。なお、初回の無料カウンセリングでは、現在の状況や不安に思っていることなどを聞いた上で、マネートレーニングによってどれほどの効果が見込めるかを提示する。初回の無料カウンセリングで納得したら、申し込み手続きへと進む。