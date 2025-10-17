TikTok Shop「ヨドバシストア」がオープン！「ヨドバシ・ドット・コム」で培った知見を反映

TikTok Shop「ヨドバシストア」が11月1日にオープン

LIVEコマースやTikTok Shop向けショート動画の自社生産体制を構築

ヨドバシカメラは11月1日に、公式「ヨドバシストア」をTikTok Shopにて開設する。TikTok Shopは、「TikTok」アプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能で、ユーザーはショッピング動画やLIVE配信を通じてお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入可能となっている。ヨドバシカメラは、家電、コスメティックス、日用品といった幅広い主要各取引先とパートナーシップを締結し、今回開設するTikTok Shop「ヨドバシストア」を通じて、同社のフルフィルメントサービスを提供することによって、公式オンラインショップ「ヨドバシ・ドット・コム」との相互利用促進を図る。同社のフルフィルメントサービスには、公式オンラインショップ「ヨドバシ・ドット・コム」における受注、注文処理、在庫管理、ピッキング、梱包、配送、および返品処理までが含まれ、今回はじめてTikTok Shopを開設することで、「ヨドバシ・ドット・コム」のフルフィルメントサービスで培った知見に基づいて、これまでにない購入体験をTikTok Shopと共創していく。「ヨドバシストア」では、家電、コスメティックス、日用品といった幅広いラインアップを随時販売するとともに、TikTok Shopの特性を最大限に活かすべく自社ライブスタジオを開設して、メーカー商品のLIVEコマースやTikTok Shop向けショート動画の自社生産体制を構築し、メーカーを支援する。