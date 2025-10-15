20～40代でペットにかける年間支出は「平均31万4000円」

ペットにかける年間支出額、平均は31.4万円、中央値は25万円

約8割が「支出を惜しまない」と回答

ペットへの支出、「消耗品・食費」「医療費」「グッズ購入」が上位を占める

8割の人がペットは「家族の一員」と回答。

7割近くがペットへの支出について「今後も増える」

Songは10月10日に、20～40代のペットを飼っている男女を対象に実施した、ペット関連支出に関するインターネット調査の結果を発表した。同調査は、9月27日～10月7日の期間に行われ、450名から有効回答を得ている。調査対象者に、ペットにかける年間支出額を尋ねたところ、平均は31.4万円、中央値は25万円となった。年代別でみると、40代が平均36.8万円でもっとも年間支出額が高く、20代では26.5万円、30代では30.2万円となっている。調査対象者からは、「ペット保険に入ってから月々の出費は増えましたが、万が一の安心には代えられません」「ペットフードも“ヒューマングレード”を選ぶようになり、以前より支出が増えました」「年1回の健康診断や歯石取りなど、人間と同じようにケアしています」といった声が寄せられた。支出内訳を尋ねた質問では、「消耗品・食費」（41％）が最多となり、以下「医療費」（29％）、「グッズ購入」（18％）、「旅行・お出かけ関連」（12％）が続いている。一方で、「フードは定期購入で割引を活用しています。質を落とさず節約するのがコツ」「医療費がかさむので、ワクチンなどは自治体補助を活用しています」「SNSで他の飼い主さんの“節約術”を参考にしてます」といった工夫もみられた。自身にとってペットはどのような存在かを尋ねたところ、「家族の一員」が82％に達している。また、今後の支出意向を尋ねた質問では、「今後も支出は増える」という回答が67％を占めた。調査対象者からは、「自分の洋服よりペットの洋服にお金をかけることもあります（笑）」「家族旅行の行き先は“ペットと泊まれる宿”が前提です」「うちの子の笑顔が一番の癒し。費用はかかっても後悔しません」といった声が寄せられている。