小江戸・川越発！ ICT機器サブスクで地域とつながる新しいライフスタイル

ICT機器を月額料金で利用できる

サブスクリプションサービスが展開

月額利用でマイルがたまる

エコーステーションは、新たなICT機器利用モデルの展開を目的としたサブスクリプションサービス「小江戸ファミリー」を提供している。小江戸ファミリーは、サブスクリプション型ビジネスモデルをICT機器分野に取り込みつつ地域資源との連携を図ることによって、機器利用と地域消費を一体化させることを目指した会員制のICTサービス。オフィスや現場で使われる複合機、PC、ネットワークといったICT機器サービスを、月額制で利用できる。同サービスを利用することで、リース契約が不要になり導入時の初期負担が大幅に軽減可能であり、定期的に最新機器へと交換できるほか、サブスクリプション型なので導入・維持コストの予算化が容易になる。月額制のため、初期投資を抑えたい中小企業や個人事業主、テレワーク環境の整備が必要な人、短期プロジェクトを抱える建設現場などに適している。さらに、同サービスの利用によって月額利用料に応じた「ESマイレージポイント」が自動で付与される。導入サービス数によって会員ランクが上昇し、付与数が増加する仕組みとなっており、たまったポイントは川越市を中心とする協賛店舗（飲食、物販、サービス店など）で利用できる。従業員福利厚生や社内イベントの景品、オフィスランチの補助といった幅広い用途での活用が可能で、ICT機器利用者と地域店をつなぐ経済循環も生まれる。