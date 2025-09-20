大阪・関西万博の記念コンテンツに注目が集まる！ iPhone高額買取も【今週のニュースまとめ】

来場者2025万人達成を記念

【今週のニュースダイジェスト】 9月12～18日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、大阪・関西万博の記念コンテンツについて取り上げた記事だった。「iPhoneメガ買取」「クレジットカードの審査通過率調査」を紹介した記事も読者の興味を引いた。中国・四国・中部エリアの「道の駅」がテーマの記事も関心が高かった。2025年日本国際博覧会協会は9月23日まで、大阪・関西万博会場（大阪府大阪市）への来場者2025万人達成を記念して、コンテンツ「来場者2025万人達成記念デジタルスタンプ」と「来場者2025万人達成記念ARフォトフレーム」を「バーチャル万博」で配布している。来場者2025万人達成記念デジタルスタンプは、バーチャル万博アプリを起動してバーチャル会場「E15_ポップアップステージ南」内で期間中に公開されている、「来場者2025万人達成記念セレモニールーム」の指定箇所をタップすると、「EXPO2025デジタルウォレット『ミャクーン！』」が起動して入手できる。ビックカメラグループは11月17日まで、新型iPhoneを買い替えるために、対象となるiPhoneの買取金額を最大1万円増額する「iPhoneメガ買取」キャンペーンを開催中。全国のビックカメラ、コジマ、ソフマップの買取カウンター設置店や買取総合サービスアプリ「ラクウル」で対応している。同キャンペーンでは、例えば2023年9月発売のiPhone 15 Pro Max（1TB）の通常買取価格が13万円のところ、1万円増額した最大14万円で買い取る。NET MONEYは9月13日、運営しているサイト「NET MONEY」で20～59歳の男女を対象に実施した「クレジットカードの審査に関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は8月17～30日の期間に行われ、209人から回答を得ている。調査結果によれば、審査通過率は80％から100％まで幅があり、全体的には高めの傾向がみられる。旅行先に迷っている人は、気軽に立ち寄れて地元グルメや絶景、体験を一度に楽しめる「道の駅」を訪れてみてはいかがでしょうか。そこで、中国・四国地方の魅力的な「道の駅」を紹介します。おすすめ道の駅は以下です。・道の駅「笠岡ベイファーム」・道の駅「よしうみいきいき館」・道の駅「センザキッチン」・道の駅「源平の里むれ」・道の駅「マイントピア別子」・道の駅「大歩危」・道の駅「キララ多伎」・道の駅「ポート赤碕」ぜひ気になる道の駅を見つけて、旬の味覚や美しい景色、多彩な体験を楽しんでみませんか。中部地方には、多くの道の駅があります。シルバーウィークを利用して道の駅巡りを検討している人もいるでしょう。この記事では、中部地方でグルメや遊びが充実している道の駅を紹介します。おすすめは以下です。・道の駅「とよはし」・道の駅「熊野・花の窟」・道の駅「潮見坂」・道の駅「伊東マリンタウン」・道の駅「紀宝町ウミガメ公園」・道の駅「星のふる里ふじはし」・道の駅「奥大井音戯の郷」・道の駅「川根温泉」中部地方には、ウミガメとの触れ合いや雄大な自然を感じられる温泉など、自然の魅力を満喫できる道の駅が多いのが特徴です。また、地元の特産品を堪能できるグルメ自慢の道の駅も多いため、目的に応じて行き先を決めても面白いかもしれません。