ジョイフルが秋の新商品試食会＆福岡工場見学ツアー開催、全国7店舗で

ジョイフルは、「お店で秋の新商品試食会」を9月17日・18日・25日に、「秋の新商品試食会＆福岡工場見学ツアー」を9月27日・28日にそれぞれ開催する。お店で秋の新商品試食会は、同社の展開するファミリーレストランチェーン「ジョイフル」の、大分大手町店（大分県大分市）と鹿児島中央駅前店（鹿児島県鹿児島市）で9月17日に、上熊本店（熊本県熊本市）、福岡警固公園前店（福岡県福岡市）、小倉熊本店（福岡県北九州市）で9月18日に、白井店（千葉県白井市）と豊川コロナワールド店（愛知県豊川市）で9月25日に行われる。当日は、秋の新商品の試食会、参加賞付のじゃんけん大会を実施するほか、ジョイフルで使える1000円分のお食事券や、冷凍商品のお土産なども用意している。開催時間は、各日の16時から、18時15分から、20時から。参加費が1人当たり2500円で、定員が各回60人（先着順）。秋の新商品試食会＆福岡工場見学ツアーは、9月27日・28日にジョイフル福岡工場・ジョイフルカレッジ（福岡県築上郡築上町）で開催される。当日は、新商品の試食に加えて工場見学、オリジナルパフェ作りの体験イベントを楽しめる。また、福岡工場限定のオリジナル名刺や、「ジョイフル」で使える500円分のお食事券などの特典も用意している。開催時間は、各日の9時から、11時30分から、14時から。参加費が1人当たり2500円で、定員が各回60人（先着順）。お店で秋の新商品試食会と秋の新商品試食会＆福岡工場見学ツアーともに、参加チケットは9月7日10時から販売する（定員に達し次第終了）。