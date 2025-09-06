まだ間に合う！ 楽天スーパーセールで得する買い方のコツ

楽天スーパーセールとは？

楽天スーパーセールの魅力

楽天スーパーセールとお買い物マラソンの違い

2025年の楽天スーパーセールはいつ開催？

楽天スーパーセール攻略法

クーポンを見逃さない

タイムセールをチェックする

ショップ買いまわりをする

「5」と「0」のつく日を狙う

SPUプログラムを活用する

楽天スーパーセールの攻略法を理解してお得に商品をゲットしよう！

楽天市場で年に数回開催される「楽天スーパーSALE（スーパーセール）」。現在、9月の楽天スーパーセールとして11日まで開催されています。楽天ユーザーにとって見逃せない一大イベント。ただし、セールを最大限に活用するには開催時期だけでなく、クーポンやショップ買いまわり、SPUプログラムなどの攻略法を理解しておくことが大切です。そこで、効率よくポイントをためて安く買うための攻略法を分かりやすく解説します。現在、開催されているセールも、まだ間に合いますし、今後の楽天スーパーセール開催日程も紹介しますので、次回のセールでも確実にお得を実感したい人は、ぜひ最後までご覧ください。楽天スーパーセールを最大限に活用するためには、まず基本を押さえておくことが大切です。以下のポイントを理解しておくと、後で紹介する攻略法も理解しやすくなります。・楽天スーパーセールの魅力・楽天スーパーセールとお買い物マラソンの違い楽天スーパーセールの特徴や、似たイベントとの違いについて整理していきます。楽天スーパーセールの開催期間中、人気商品が半額になる特別セールや、さまざまな場面で使えるお得なクーポンが多数配布され、欲しかったアイテムを通常よりも大幅に安く手に入れられます。さらに見逃せないのがポイント倍率の大きさです。各ショップ独自のポイントアップ企画や、キャンペーンを組み合わせることで、最大47倍ものポイントを獲得できる可能性があります。単なる値引きだけでなく、たまったポイントを次回の買い物に活用できる点も、楽天スーパーセールならではの魅力です。また、対象となるのは楽天市場の商品だけにとどまりません。フリマアプリ「ラクマ」での買い物、自治体を応援できる「楽天ふるさと納税」など、楽天グループの幅広いサービスもセールの対象に含まれます。普段から楽天サービスを利用している人にとって、日常の買い物やライフスタイル全体をお得にできる絶好の機会といえるでしょう。楽天市場には楽天スーパーセールに加えて「お買い物マラソン」という大型キャンペーンもあります。どちらもお得に買い物ができるイベントですが、その特徴には違いがあるため注意しましょう。まず、開催頻度に違いがあります。お買い物マラソンが月1回から2回、不定期に開催されるのに対し、楽天スーパーセールが年4回程度です。次に、割引率やお得度が異なります。どちらのイベントも「ショップ買い回りキャンペーン」が実施され、複数のショップで買い物をすればするほどポイント倍率が上がります。しかし、楽天スーパーセールでは、買い回りキャンペーンに加えて、半額セールや限定クーポンが配布されるため、商品そのものを安く購入できる点が魅力です。このように、お買い物マラソンが「頻度が高く気軽に参加できるイベント」、楽天スーパーセールが「年4回の特別な大セール」として位置付けられています。目的や購入予定の商品に応じて、うまく使い分けるのが賢い活用方法といえるでしょう。楽天スーパーセールは毎年3月・6月・9月・12月の同じ時期に開催されるのが特徴です。2025年も例年どおり、すでに以下の日程で開催されました。・2025年3月4日20時 ～ 3月11日1時59分・2025年6月4日20時 ～ 6月11日1時59分今、開催されている楽天スーパーセールは以下です。・2025年9月4日20時～9月11日1時59分上記日程は過去に開催されたセールと同じ日程でした。12月に開催される楽天スーパーセールも4日からの可能性が高いと考えられます。楽天スーパーセールを狙って買い物をしたい人は、あらかじめ開催時期をカレンダーにメモしておくと安心です。楽天スーパーセールを活用する際は、通常の買い物に加えてポイントアップや割引を重ねる工夫をすると、より大きなメリットを得られます。特に意識しておきたいのは次のポイントです。・クーポンを見逃さない・タイムセールをチェックする・ショップ買いまわりをする・「5」と「0」のつく日を狙う・SPUプログラムを活用するこれらを組み合わせて実践することで、同じ金額の買い物でもお得度が大きく変わってきます。それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。楽天スーパーセールをさらにお得に楽しむためには、クーポンの活用が欠かせません。セール中にはもちろん、イベント開始前からクーポンが配布されることも多いです。なかには50％オフで購入できるクーポンが登場する場合もあるため、見つけたらすぐに取得しておきましょう。ただし、クーポンを使って購入金額が1000円未満になった場合、ショップ買い回りのポイント対象外になる点には注意が必要です。買い回りによるポイント倍率を狙う場合は、クーポン利用後の金額が条件を満たしているかを必ず確認しましょう。楽天スーパーセール期間中は、各ショップでさまざまなタイムセールが実施されます。ジャンルもファッション・家電・食品など幅広く、さらに時間も30分間や1時間限定など短い枠で区切られているのが特徴です。お目当ての商品がタイムセール対象になるタイミングを狙えば、通常のセール価格以上にお得に購入できるチャンスがあります。特に人気商品は開始直後に売り切れてしまうこともあるため、あらかじめ狙いを定めておくことが重要です。また、各ショップでは事前にタイムセールのスケジュールを公開している場合があります。気になるショップをチェックしておき、お気に入り登録をしておくと、スムーズにセール開始に参加できます。楽天スーパーセールの大きな魅力の一つが「ショップ買いまわり」です。これは、1店舗あたり税込1000円以上の買い物を複数のショップで行うと、利用した店舗数に応じてポイント倍率が加算される仕組みです。例えば、3店舗でそれぞれ1000円分の商品を購入したとします。通常であれば合計30ポイントの獲得にとどまりますが、買いまわりを利用するとポイント倍率が3倍に上がるため、90ポイントを受け取れます。このキャンペーンは最大10倍（上限7000ポイント）まで倍率が上がるのが特徴です。さらに便利なのは、増えた倍率が全ての購入分に適用される点です。つまり、3店舗で買い物をすれば、最初の店舗での買い物も含めて一律「3倍」で計算されるため、効率的にポイントを稼げます。楽天市場では、毎月 5日・10日・15日・20日・25日・30日の5と0がつく日にキャンペーンが実施されます。対象日に楽天カードで決済するとポイントが通常の4倍になるため、高額商品を購入するタイミングとして最適です。ただし、この特典を受けるには、キャンペーン対象日に特設ページからエントリーすることと、決済方法を楽天カードに指定することが必要です。条件を満たしていない場合はポイントが加算されないため、事前にエントリーを済ませてから買い物を始めましょう。セール中の買い回りやクーポン利用と組み合わせれば、大きくポイント倍率を高められます。楽天市場をさらにお得に利用するなら、SPU（スーパーポイントアップ）プログラム を活用しましょう。SPUとは、楽天グループの各種サービスを利用することで、楽天市場での買い物時に付与されるポイント倍率を最大で18倍までポイントを増やせる制度です。仕組みはシンプルで、以下のような条件を満たすごとに倍率が上がる形になっています。・楽天カード決済を利用する・楽天銀行を引き落とし口座に設定する・楽天モバイルを契約する全てを達成するのは難しいですが、生活スタイルに合ったものを選んで取り入れることで、無理なくポイント倍率を高められます。特に、楽天ブックスでの購入、楽天ラクマの利用、楽天ビューティの予約などが初心者へのおすすめとしてあげられます。普段の生活の中で気軽に利用できるため、自然とSPUの条件をクリアできるのが特徴です。楽天スーパーセールと組み合わせれば、効率よくポイントをためることができます。楽天スーパーセールは、ただ安く買い物をするだけでなく、クーポンやタイムセール、ショップ買いまわり、SPUなどの制度を上手に活用することで、さらに大きなメリットを得られるイベントです。事前に準備しておけば、欲しい商品をお得に購入でき、効率よくポイントもためられます。今後の開催スケジュールを押さえつつ、今回紹介した攻略法を実践して賢くショッピングを楽しみましょう。