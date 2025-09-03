「楽天スーパーセール」限定割引あり！ 「LiTime」で非常時に安心な電池をお得にゲット

「LiTime」のリン酸鉄リチウムイオン電池や

アクセサリーがおトクに買える割引キャンペーンが開催中

クーポン適用で特別割引

LiTime 12.8V 20Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiFePO4バッテリー

高防塵防水 低温充電保護 IP67 800AのCCA値 最大135HPまでの

船外機始動可能 5000以上始動回数 農業用機器 エレキ 船外機

（セール価格は2万1980円）

LiTime 12V 100Ah TM リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

Bluetooth機能 低温保護 100A BMS内蔵 Group31サイズ

LiFePO4 トローリングモーター ヨット 船舶 ボート キャンピングカー

車中泊 車用サブバッテリー 家庭用予備電源に適用

（セール価格は3万7980円）

LiTime 12V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

Bluetooth機能 加熱機能 Group24 小型 2つの加熱モード

100A BMS内蔵 低温保護 キャンピングカー 車中泊 車のサブバッテリー

トローリングモーター ソーラーシステム

（セール価格は4万1980円）

香港のStarryseaは、楽天市場にて9月3～11日に開催されている「楽天スーパーセール」において、リン酸鉄リチウムイオン電池のブランド「LiTime（リタイム）」の割引キャンペーンを実施している。「楽天スーパーセール」にて行われている割引キャンペーンでは、時間および先着30名限定の10万円以上の購入で、特別割引を適用する（クーポンコード：WQR4-CLYW-57GY-BKM4）。あわせて、全商品が対象となる、無条件で使えるクーポン（クーポンコード：SQR7-E2CW-49Z1-LIMU）や、充電器などのアクセサリーをおトクに購入可能なクーポン（クーポンコード：JRAO-WADF-6LVG-AELM）、セット商品が特別価格になるクーポン（クーポンコード：ITEA-LHEL-OKEA-MFHF）も用意している。さらに、ポイント10倍キャンペーンも行われる。なお「楽天スーパーセール」期間中は、ポイント還元率が10～15％になる「スーパーDEAL」も同時開催されている。同キャンペーンにおける超目玉商品は以下の通り。