「4Kテレビ」や「保育料無償化」などが気になる!?【今週のニュースまとめ】

【今週のニュースダイジェスト】 8月29日～9月4日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「4Kテレビ」について取り上げた記事だった。ヤマダデンキのイベントやビックカメラのキャンペーンを紹介した記事も読者の興味を引いた。「0～2歳の保育料無償化」「道の駅」がテーマの記事も関心が高かった。最近知人から「『4Kテレビ』ってあまり聞かなくなったけど、なくなっちゃったの？」と訊かれた。私の回答は「全く逆。当たり前すぎて言わなくなっただけ」。テレビ市場を知っている人にとっては周知の事実かもしれないが、普通の人には、意外にあまり知られていないのかもしれない。そこで、実際に4Kテレビの販売状況はどうなっているのか、改めてまとめてみることにした。データの出所は、全国2400の家電量販店やオンラインショップの実売データを集計するBCNランキングだ。昨年8月からこの7月までの12カ月間を累計した販売状況では、4Kテレビの販売台数構成比は57.1％だった。小さなテレビから巨大なテレビまで台数ベースでならすと、全体の6割弱が4Kテレビ、ということになる。これを販売金額でみると、83.9％を占めた。つまり、消費者がテレビに支払った総額の8割超が4Kテレビだった、ということだ。一方、地デジ放送の4K化は、構想はあるものの全くの未定。「地デジで4K」というのは、まだまだ先になりそうだ。（BCN・道越一郎）ヤマダデンキは、10月3日から開催される「北関東ラーメンフェスタ 2025秋」および「埼玉ラーメンフェスタ 2025」に運営協力する。「ラーメンフェスタ 2025秋」は、ラーメンデータバンク内のラーメンフェスタ実行委員会事務局が主催するイベントで、今回は栃木、群馬、茨城、埼玉の4会場で開催され、全国各地の有名ラーメン店が集結して個性豊かなラーメンを堪能できる。ビックカメラ大宮西口そごう店（埼玉県さいたま市）は8月29日から、さいたま市が実施する「家計に“ほっ♪”日々のくらし応援キャンペーン」に対応する。同店では、8月29日～9月30日（第1期）と11月1～30日（第2期）の期間、「さいたま市みんなのアプリ」におけるデジタル地域通貨「さいコイン」での支払いで、決済額の15％分が「たまポン」（1ポイント＝1円相当）として還元される。【家電コンサルのお得な話・264】東京都は9月1日、0歳から2歳の第一子を対象にした保育料の無償化を開始した。少子化が進む中、子育て世帯の経済的負担を軽減することは急務であり、今回の東京都独自の施策は大きな注目を集めている。「幼児教育・保育の無償化」として、2019年10月から全国一律で3～5歳の保育園・幼稚園・こども園に通う子どもの保育料は無償となっている。一方、0歳から2歳については住民税非課税世帯や第三子以降などに限られていた。そこで東京都は、国の制度ではカバーできない0～2歳について、第一子から、所得制限を設けず、支援を行うことで、二人目以降の出産を後押しする環境を整える。今回の取り組みは、子育て世代にとって前進となる大切な制度といえる。（堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希）道の駅といえば、地元の特産品が買えたり、それらを使ったグルメをその場で満喫できたりと、楽しみの多いスポットです。そこで、シルバーウィークを利用して道の駅巡りを計画している人に向けて、北海道で観光・遊びにおすすめの道の駅を紹介します。おすすめは以下です。・道の駅「おとふけ」・道の駅「びえい 白金ビルケ」・道の駅「あぷた」・道の駅「しらぬか恋問館」・道の駅「あびらD51ステーション」・道の駅「遠軽 森のオホーツク」・道の駅「ガーデンスパ十勝川温泉」北海道には、グルメが自慢の道の駅やアクティビティが充実した道の駅など、さまざまな道の駅が存在します。128もの道の駅がある、北海道。シルバーウィークを使って、推しの道の駅を探す旅に出かけてみてはいかがでしょうか。