群馬・前橋市に愛犬と泊まれる古民家リトリートがオープン

「赤城山 - 懐 -」における、

半露天・愛犬専用風呂付／離れ特別和室での滞在イメージ

半露天・愛犬専用風呂付、ベッドの上で添い寝も可能

客室イメージ

ダイニング（左）と夕食会席の提供イメージ

露天風呂や中庭、ドッグランを完備

咲楽は9月2日に、同社が2024年秋に事業を継承した「旅籠 忠治館」（群馬県前橋市）を、風情ある建築美を残しつつも愛犬とともに快適に過ごせる空間として整備し、古民家調の趣と現代的な快適性を兼ね備えた、「愛犬と泊まれる古民家リトリート 赤城山 - 懐（ふところ） -」として開業した。「赤城山 - 懐 -」の和モダンな客室は、木の温もりあふれる和室にベッドを備えた落ち着きの空間で、ベッドの上で愛犬との添い寝も可能となっている。客室タイプは、コンフォート和室（ツインベッド、29平方メートル）、スーペリア和室／中庭側（ツインベッド、33平方メートル）、半露天風呂付デラックス和室（ツインベッド、37平方メートル）、半露天・愛犬専用風呂付／離れ特別和室（ツインベッド、45平方メートル）を用意する。ダイニング（食事処）では、愛犬と一緒に赤城山麓の山の幸・川の幸をふんだんに使った季節料理を楽しめる。施設内には、赤城山の豊かな四季に触れられる中庭や露天風呂、愛犬と走り回れるドッグランを完備している。14室ある客室はすべて愛犬を同伴でき、1室につき小型犬（体重10kg未満、体高30cm未満）または中型犬（体重10～25kg、体高30～50cm）を合わせて2頭まで、生後6カ月以上の外出適正年齢なら宿泊が可能。