福島県、「赤のキヲク」300万回再生記念の「ふくしままっぷ応援キャンペーン」開催

ふくしままっぷブランドムービー「赤のキヲク」の

300万回再生達成を記念したキャンペーンが開催中

「赤べこ」を通して“ふるさと”への想いを描いた短編アニメーション

「赤のキヲク」場面カット

「赤のキヲク」特製ポスターにサインをする、押山清高監督の様子

『ふくしままっぷ』の表紙（上）と地図デザイン

福島県は9月1日～10月5日の期間、ふくしままっぷブランドムービー「赤のキヲク」が、公開以来300万回再生を達成したことを記念して、押山清高監督イラスト＆サイン入り「赤のキヲク」特製ポスターなどが当たる「ふくしままっぷ応援キャンペーン」を開催している。「赤のキヲク」は、劇場アニメ「ルックバック」で日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞した、福島県出身のアニメーション監督である押山清高氏が制作した。「赤べこ」を通して「ふるさと」への想いを描いた短編アニメーションで、福島県総合情報誌『ふくしままっぷ』の魅力を広く発信する「ふくしままっぷ友の会」の特別企画として制作されている。現在開催されている「ふくしままっぷ応援キャンペーン」では、「赤のキヲク」の300万回再生達成を記念して、抽選で100名に「赤のキヲク」特製ポスターと、「赤べこ」をモチーフにした福島県のご当地キャラクター「ベコ太郎」のキーホルダーをプレゼントする。さらに、そのうち5名は、押山清高監督直筆のイラスト＆サイン入り特製ポスターとなっている。応募にあたっては、Instagramにて「ふくしままっぷ友の会」の公式アカウント（@fukushimamap_tomonokai）をフォローするとともに、同会に登録（金友または銀友）する必要がある（すでに同会に登録済みの人も応募可）。なお、応募は1人1回までで、賞品の発送は11月末頃を予定している。『ふくしままっぷ』は、福島を知り・読んで・見て・感じることで、それぞれの「好き」を見つけてもらうための地図。200を超える名所、伝統行事、特産品、海、川、山、湖から人々の活動や声まで、福島の魅力を1つひとつ手描きで1枚に詰め込んでいる。