立山黒部アルペンルート、9月から始まる紅葉シーズンをお得に楽しむ「秋の早割10」販売中

室堂平の紅葉

利用日10日前午後3時までの予約でお得に使える「割引きっぷ」

大観峰・黒部平の紅葉

立山黒部アルペンルートにおける紅葉見頃マップ

立山黒部アルペンルートの路線図

立山黒部貫光は7月1日から、同社の運営する富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」の特定の期間・区間を対象に、早めの予約で運賃がおトクになる割引きっぷ「秋の早割10」を、インターネットきっぷ販売サービス「WEBきっぷ」にて販売している。「秋の早割10」は、9月1日～11月3日の期間に扇沢～電鉄富山（片道）や立山駅～黒部湖（往復）といった、特定の7区間を、利用日の10日前・午後3時までの予約でおトクに利用できる割引きっぷ。9月中旬から始まる室堂平の紅葉や、10月上中旬に見頃を迎える大観峰や黒部平の紅葉といった、さまざまなスポットで紅葉を満喫するのに適している。料金は、扇沢→電鉄富山（片道）が大人1万1150円（通常1万2360円）、小人5580円（通常6190円）。扇沢～室堂（往復）が大人1万1200円（通常1万2300円）、小人5600円（通常6150円）。電鉄富山→扇沢（片道）が大人1万1150円（通常1万2360円）、小人5580円（通常6190円）。立山駅～黒部湖（往復）が大人1万4800円（通常1万6480円）、小人7400円（通常8240円）。立山黒部アルペンルートの、2025年度の営業期間（予定）は4月15日～11月30日。