「極上生タン」で人気店「炭火焼肉みさも」に、新看板メニュー「ユッケビビンバ」が登場！

「ユッケビビンバ」の提供イメージ

「和牛ユッケ」に特製ソースと卵黄を絡めた極上の一杯

「極上生タン」の提供イメージ

「イチボとイクラの土鍋ご飯」の提供イメージ

「ネギ塩昆布水冷麺」の提供イメージ

「ランイチ卵黄串」の提供イメージ

「金澤冷麺と極上生タンの店 炭火焼肉みさも」（石川県金沢市、運営：yeezy）は8月18日から、新看板メニュー「ユッケビビンバ」の提供を開始した。新看板メニューとなる「ユッケビビンバ」は、人気の「和牛ユッケ」に特製ソースと卵黄を絡めた一杯で、コク深く濃厚なタレと鮮度抜群の牛肉が織りなす味わいは、一度食べればやみつきになる。さらに、鮮やかな赤身、艶やかな卵黄、瑞々しいサンチュが織り成す彩りが、食欲をさらにかき立てる。金澤冷麺と極上生タンの店 炭火焼肉みさもは、「生食用食肉取扱施設」として焼肉ファンから支持を集めている。同店の代名詞として知られる「極上生タン」は、一度も冷凍することなく仕入れから提供まで徹底管理され、口の中でとろける柔らかさから「飲める牛タン」とも称される。グループ店舗名物の「土鍋ご飯」は肉と海鮮の贅沢な競演で、「イチボとイクラの土鍋ご飯」は土鍋でふっくら炊き上げた香り高いごはんに、自慢のイチボと厳選イクラをたっぷりのせている。ほかにも同店では、ハラミをはじめとした肉メニューをはじめ、「ネギ塩昆布水冷麺」や事前予約限定の「ランイチ卵黄串」といったメニューを多数用意する。営業時間は17～23時で、ラストオーダーは料理・ドリンクともに22時30分。